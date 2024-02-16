Шуми Бабаев оценил игру Овечкина в последних матчах «Вашингтона» в НХЛ

Хоккейный агент Шуми Бабаев поделился мнением по поводу голевой серии форварда «Вашингтона» Александра Овечкина.

«У каждого человека случаются свои моменты в жизни — усталость накапливается, еще что-то. Это Овечкин, и в любом случае мастерство никуда не денется. Думаю, он перезагрузился, отдохнул, получил положительные эмоции, и все вернулось на круги своя.

Людей просто бросает из крайности в крайность. Он не забивает и начинается «все, Овечкин закончился!». Если забил, то «Овечкин вернулся!». Он не заканчивался и не возвращался, он остается на своем уровне. У любого хоккеиста есть взлеты и падения. В этом плане Овечкин не отличается от других, хотя и он один из величайших спортсменов нашего времени, в этом вся разница», — цитирует Бабаева «РБ Спорт».