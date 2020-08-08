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«Произошел несчастный случай, и шайба нашла путь в ворота». Бобровский — об ошибке в матче с «Айлендерс»

04:57

Российский голкипер «Флориды» Сергей Бобровский? назвал несчастным случаем ошибку в матче с «Айлендерс» (1:5). В середине первого периода россиянин пропустил с острого угла.

— Был бросок с неудобной руки, я не ожидал такого неудачного развития событий, — приводит российская версия официального сайта НХЛ слова Бобровского. — Шайба прошла над моей клюшкой, попала в конек и оказалась в воротах. Я занимал свою обычную позицию, просто произошел несчастный случай, и шайба нашла путь в ворота. Но ошибки есть ошибки. И эта игра состояла из ошибок.

Дополнительная информация:

https://www.nhl.com/ru/news/roundup-of-august-7-nhl-action/c-318307424

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