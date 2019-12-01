Прохоркин забил победный гол «Лос-Анджелеса» в матче против «Виннипега»

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Лос-Анджелес» принимал «Виннипег». Хозяева одержали победу со счетом 2:1. Победную шайбу забросил российский нападающий «Кингз» Николай Прохоркин.

Для Прохоркина этот гол стал третьим в сезоне.

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«Лос-Анджелес» — «Виннипег» — 2:1 (2:0, 0:0, 0:1)

Голы: Райан — 1 (Браун), 7:34 — 1:0. Прохоркин — 3 (Льюис, Ладу), 12:12 — 2:0. Рословик — 6 (Пулман, Элерс), 44:18 — 2:1.

Вратари: Кэмпбелл — Броссуа (58:56).

Штраф: 6 — 0.

Броски: 34 (19+8+7) — 34 (6+15+13).

Наши: Прохоркин (8.26/1/+1) — -.

1 декабря. Лос-Анджелес. Staples Center.

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