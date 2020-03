«Лос-Анджелес» принимает «Колорадо» в матче регулярного чемпионата НХЛ (2:0 после второго периода). На 15-й минуте отличился Остин Вагнер после передачи Николая Прохоркина. Россиян набрал первое очко с 16 января. Всего на его счету 14 (4+10) баллов в 42 встречах при показателе полезности «-6».

Austin Wagner grabs the bounce off the rebound and buries it for a 1-0 lead ?#GoKingsGo pic.twitter.com/yZazYYbnZp