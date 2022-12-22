Пойнт набрал 400-е очко в НХЛ

Форвард «Тампы» Брэйден Пойнт отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Детройта».

26-летний канадец забросил шайбу на второй минуте и открыл счет. Для форварда это 400-е очко в лиге.

На счету Пойнта 449 матчей в НХЛ, в которых он набрал 400 (184+216) очков. На данный момент у нападающего 32 (17+15) очка в 32 играх сезона.