Чинахов пропустит около шести недель
Форвард «Коламбуса» Егор Чинахов пропустит около шести недель, сообщает пресс-служба клуба.
У 21-летнего россиянина выявлено растяжение лодыжки. Ранее «Блю Джэкетс» поместили игрока в список травмированных.
Чинахов в матче с «Далласом» провел на льду только 37 секунд и был вынужден его покинуть после неудачного падения игрока «Старз» Йоэля Кивиранты, который приземлился прямо на ногу россиянину.
В своем втором сезоне в НХЛ 21-летний Чинахов провел 30 матчей и набрал 13 (4+9) очков.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|32
|20
|12
|46
|2
|Нью-Джерси
|32
|21
|11
|44
|3
|Питтсбург
|32
|19
|13
|42
|4
|Рейнджерс
|34
|18
|16
|41
|5
|Айлендерс
|33
|18
|15
|38
|6
|Вашингтон
|34
|17
|17
|38
|7
|Филадельфия
|33
|11
|22
|29
|8
|Коламбус
|32
|10
|22
|22
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|31
|25
|6
|52
|2
|Торонто
|33
|20
|13
|46
|3
|Тампа-Бэй
|31
|20
|11
|41
|4
|Баффало
|32
|16
|16
|34
|5
|Флорида
|33
|15
|18
|34
|6
|Детройт
|31
|13
|18
|33
|7
|Монреаль
|32
|15
|17
|32
|8
|Оттава
|32
|14
|18
|30
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|33
|19
|14
|44
|2
|Виннипег
|32
|21
|11
|43
|3
|Миннесота
|31
|18
|13
|38
|4
|Колорадо
|30
|17
|13
|36
|5
|Сент-Луис
|33
|16
|17
|33
|6
|Нэшвилл
|30
|13
|17
|30
|7
|Аризона
|30
|10
|20
|25
|8
|Чикаго
|30
|7
|23
|18
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|34
|22
|12
|45
|2
|Лос-Анджелес
|35
|18
|17
|41
|3
|Сиэтл
|31
|18
|13
|39
|4
|Эдмонтон
|33
|17
|16
|36
|5
|Калгари
|33
|15
|18
|36
|6
|Ванкувер
|31
|13
|18
|29
|7
|Сан-Хосе
|34
|10
|24
|26
|8
|Анахайм
|33
|9
|24
|21
Результаты / календарь
12.12
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15.12
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21.12
22.12
23.12
24.12
28.12
29.12
30.12
|22.12
|03:00
|
Детройт – Тампа-Бэй
|- : -
|22.12
|03:00
|
Флорида – Нью-Джерси
|- : -
|22.12
|04:00
|
Колорадо – Монреаль
|- : -
|22.12
|04:30
|
Чикаго – Нэшвилл
|- : -
|22.12
|05:30
|
Даллас – Эдмонтон
|- : -
|22.12
|06:00
|
Анахайм – Миннесота
|- : -
|22.12
|06:00
|
Вегас – Аризона
|- : -
|22.12
|22:00
|
Торонто – Филадельфия
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|33
|64
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|33
|54
|
|
Тэйдж Томпсон
Баффало
|32
|50
|И
|Г
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|33
|28
|
|
Тэйдж Томпсон
Баффало
|32
|26
|
|
Джейсон Робертсон
Даллас
|33
|24
|И
|КН
|
|
Линус Ульмарк
Бостон
|22
|1.89
|
|
Петр Кочетков
Каролина
|15
|1.94
|
|
Акира Шмид
Нью-Джерси
|8
|1.96
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