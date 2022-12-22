Чинахов пропустит около шести недель

Форвард «Коламбуса» Егор Чинахов пропустит около шести недель, сообщает пресс-служба клуба.

У 21-летнего россиянина выявлено растяжение лодыжки. Ранее «Блю Джэкетс» поместили игрока в список травмированных.

Чинахов в матче с «Далласом» провел на льду только 37 секунд и был вынужден его покинуть после неудачного падения игрока «Старз» Йоэля Кивиранты, который приземлился прямо на ногу россиянину.

В своем втором сезоне в НХЛ 21-летний Чинахов провел 30 матчей и набрал 13 (4+9) очков.