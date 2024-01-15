Пономарев оформил ассистентский хет-трик и стал третьей звездой матча за фарм-клуб «Каролины»

«Чикаго Вулвз» в матче регулярного чемпионата АХЛ обыграл «Техас» со счетом 4:1.

В составе фарм-клуба «Каролины» форвард Василий Пономарев оформил ассистентский хет-трик и был признан третьей звездой встречи.

В текущем сезоне 21-летний россиянин провел 24 матча в АХЛ, в которых набрал 23 (6+17) очка.