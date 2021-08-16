«Нэшвилл» договорился о контракт с голкипером Саросом на 4 года и 20 миллионов долларов

«Нэшвилл» договорился о новом контракте с голкипером Юусе Саросом. Соглашение рассчитано на четыре года. За это время голкипер заработает в общей сложности 20 миллионов долларов (кэпхит — 5 млн), информирует инсайдер Эллиотт Фридман.

Сарос находился в статусе ограниченно свободного агента. Стороны избежали арбитражных слушаний.

26-летний финн провел всю карьеру в НХЛ в составе «Предаторз». Он был выбран на драфте-2013 под общим 99-м номером.

Напомним, что этим летом о завершении карьеры объявил Пекка Ринне, который долгие годы был первым номером «Предз».