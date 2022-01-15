«Сан-Хосе» предложит Хертлу новый контракт

«Сан-Хосе» хочет сохранить нападающего Томаша Хертла. Клуб в ближайшее время предложит 28-летнему чеху новый контракт, сообщает инсайдер Пьер Лебрюн.

У форварда идет последний год четырехлетнего контракта, который он подписал 2 июля 2018 года.

Всю карьеру в НХЛ Хертл провел в «Шаркс», которые выбрали его под 17-м номером драфта-2012.

В 2016 году он помог «Сан-Хосе» дойти до финала Кубка Стэнли, где команда в шести матчах уступила «Питтсбургу».