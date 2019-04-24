Победная шайба и эмоции "Сан-Хосе" в седьмом матче с "Вегасом". Видео

"Сан-Хосе" выиграл серию первого раунда Кубка Стэнли, в седьмом матче в овертайме обыграв "Вегас" со счетом 5:4.
"Шаркс" в третьем периоде удалось совершить невероятный камбэк. Команда, уступая со счетом 0:3, в течение 4 минут забросила 4 шайбы. Такое стало возможным после матч-штрафа Коди Икина.
"Вегасу" удалось сравнять счет на последней минуте основного времени усилиями Джонатана Маршессо. Победный гол в овертайме забил Барклай Гудроу.
Представляем видео победной шайбы и эмоций игроков "Шаркс".
BARCLAY GOODROW WITH THE SERIES WINNER! #PlayoffMode pic.twitter.com/BQJeG2LpMK– x - San Jose Sharks (@SanJoseSharks) 24 апреля 2019 г.
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