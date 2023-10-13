Плющев: «Шестеркин, безусловно, стремится к тому, чтобы стать лучшим российским вратарем в НХЛ»
Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев отреагировал на 100-ю победу голкипера Игоря Шестеркина в НХЛ в составе «Рейнджерс».
«Считаю, что Шестеркин, безусловно, стремится к тому, чтобы стать лучшим российским вратарем в НХЛ, а желание показать максимум своих возможностей присуще каждому спортсмену», — цитирует Плющева RT.
Также он прокомментировал игру одноклубника Шестеркина, форварда Артемия Панарина.
«Что касается провалов Артемия Панарина в Кубке Стэнли по сравнению с его действиями и статистикой в регулярном сезоне, тут стоит комплексно рассматривать эту ситуацию. Однако можно предположить, что одна из возможных причин заключается в более тщательной работе соперников по нему, когда дело доходит до борьбы за трофей», — добавил специалист.
На старте нового сезона НХЛ «Рейнджерс» одержал победу над «Баффало» со счетом 5:1. 27-летний Шестеркин и 31-летний Панарин выступают за команду с 2019 года.
|13.10
|02:00
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Коламбус – Филадельфия
|2 : 4
|13.10
|02:00
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Баффало – Рейнджерс
|1 : 5
|13.10
|02:30
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Нью-Джерси – Детройт
|4 : 3
|13.10
|03:00
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Миннесота – Флорида
|2 : 0
|13.10
|03:00
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Нэшвилл – Сиэтл
|3 : 0
|13.10
|03:00
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Даллас – Сент-Луис
|2 : 1 Б
|13.10
|05:30
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Сан-Хосе – Вегас
|1 : 4