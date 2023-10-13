Плющев: «Шестеркин, безусловно, стремится к тому, чтобы стать лучшим российским вратарем в НХЛ»

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев отреагировал на 100-ю победу голкипера Игоря Шестеркина в НХЛ в составе «Рейнджерс».

«Считаю, что Шестеркин, безусловно, стремится к тому, чтобы стать лучшим российским вратарем в НХЛ, а желание показать максимум своих возможностей присуще каждому спортсмену», — цитирует Плющева RT.

Также он прокомментировал игру одноклубника Шестеркина, форварда Артемия Панарина.

«Что касается провалов Артемия Панарина в Кубке Стэнли по сравнению с его действиями и статистикой в регулярном сезоне, тут стоит комплексно рассматривать эту ситуацию. Однако можно предположить, что одна из возможных причин заключается в более тщательной работе соперников по нему, когда дело доходит до борьбы за трофей», — добавил специалист.

На старте нового сезона НХЛ «Рейнджерс» одержал победу над «Баффало» со счетом 5:1. 27-летний Шестеркин и 31-летний Панарин выступают за команду с 2019 года.