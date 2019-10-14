«Виннипег» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ проиграл «Питтсбургу» — 2:7. Самым результативным игроком встречи стал форвард «пингвинов» Зак Эштон-Риз, набравший 3 (2+1) очка.

На счету российского защитника канадской команды Дмитрия Куликова результтивная передача, показатель полезности «-1», 3 броска в створ, силовой прием и 3 блок-шота за 17.14 на льду (1.53 — в меньшинстве).

«Виннипег» с 8 очками занимает 4-е место в турнирной таблице Западной конференции. «Питтсбург» (8) — 4-й на Востоке.

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