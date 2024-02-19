«Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: видеообзор матча НХЛ

«Питтсбург» дома уступил «Лос-Анджелесу» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 1:2.

Видео лучших моментов встречи опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

«Питтсбург» занимает 12-е место в таблице Восточной конференции с 55 очками в 52 матчах.

«Лос-Анджелес» идет на седьмой строчке «Запада» с 64 очками в 53 играх.