«Колорадо» — «Аризона»: видеообзор матча НХЛ

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«Колорадо» дома победил «Аризону» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3.

Видео лучших моментов встречи опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

«Колорадо» занимает третье место в таблице Западной конференции с 72 очками в 56 матчах.

«Аризона» идет на 13-й строчке с 50 очками в 54 играх.