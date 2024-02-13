Лавиолетт: «В матче с «Калгари» Шестеркин был на высоте»

Главный тренер «Рейнджерс» Питер Лавиолетт оценил игру российского вратаря команды Игоря Шестеркина в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Калгари» (2:0).

«Было видно, что сегодня он был на высоте. Даже когда возникали какие-то проблемы или что-то случалось на другом конце льда, он был на месте. Я думаю, Шестеркин был хорош», — приводит слова Лавиолетта сайт НХЛ.

28-летний Шестеркин в матче с «Калгари» отразил все 30 бросков по своим воротам и впервые в этом сезоне сыграл на ноль.

«Рейнджерс» занимают второе место в таблице Восточной конференции НХЛ с 71 очком в 53 матчах. 16 февраля команда сыграет с «Монреалем».