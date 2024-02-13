Два очка Капризова помогли «Миннесоте» обыграть «Вегас»

«Миннесота» на выезде обыграла «Вегас» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:3.

За «Уайлд» дубль оформил Юэль Эрикссон Эк, по голу забили Матс Зуккарелло, Марко Росси и Мэтт Болди. Российский нападающий Кирилл Капризов отдал две результативные передачи.

У «Голден Найтс» голы забили Джонатан Маршессо, Майкл Амадио и Марк Стоун.

«Миннесота» занимает 11-е место в турнирной таблице «Запада», набрав 53 очка в 52 матчах. «Вегас» находится четвертой строчке с 68 баллами в 53 играх.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Вегас» — «Миннесота» — 3:5 (2:2, 0:0, 1:3)

Голы: Маршессо — 27 (Руа, Пьетранджело), 0:22 — 1:0. Зуккарелло — 9 (бол., Капризов, Хартман), 10:48 — 1:1. Эрикссон Эк — 23 (Болди, Капризов), 12:09 — 1:2. Амадио — 7 (бол., Пьетранджело), 17:45 — 2:2. Росси — 14 (Болди, Фэйбер), 46:28 — 2:3. Болди — 18 (Хартман, Фэйбер), 47:29 — 2:4. Стоун — 16 (Стивенсон, Уайтклауд), 49:40 — 3:4. Эрикссон Эк — 24 (п.в.), 59:38 — 3:5.

Вратари: Хилл (57:25 — 59:38) — Густавссон.

Штраф: 6 — 10.

Броски: 30 (6+14+10) — 29 (14+4+11).

13 февраля. Парадайс. T-Mobile Arena. 18207 зрителей.