Шестеркин — о матче с «Калгари»: «Я чувствовал себя отлично всю игру»

Российский вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин прокомментировал победу над «Калгари» (2:0) в матче регулярного чемпионата НХЛ. Он сделал 30 сэйвов.

«Честно говоря, я чувствовал себя отлично всю игру, с самого начала и до конца. Это был важный вечер для меня и очень важный шатаут», — приводит слова Шестеркина сайт НХЛ.

28-летний вратарь 12-й раз в карьере НХЛ сыграл на ноль. Он вышел на 9-е место в истории лиги по числу игр на ноль среди российских голкиперов.

«Рейнджерс» занимают второе место в таблице Восточной конференции НХЛ с 71 очком в 53 матчах. 16 февраля команда сыграет с «Монреалем».