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Форвард «Сент-Луиса» Кайру признан первой звездой дня в НХЛ

12:24
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Нападающий «Сент-Луиса» Джордан Кайру признан первой звездой дня в НХЛ.

Форвард отличился дублем и сделал 2 голевых передачи в «Зимней классике» против «Миннесоты» (6:4).

Второй звездой дня стал вратарь «Нэшвилла» Юусе Сарос, отразивший 37 из 38 бросков по своим воротам в игре с «Чикаго» (6:1).

Третья звезда дня — нападающий «Флориды» Джонатан Юбердо, сделавший 3 результативных передачи в матче против «Монреаля» (5:2).

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Иван Торопцев все материалы автора
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