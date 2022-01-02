Форвард «Сент-Луиса» Кайру признан первой звездой дня в НХЛ

Нападающий «Сент-Луиса» Джордан Кайру признан первой звездой дня в НХЛ.

Форвард отличился дублем и сделал 2 голевых передачи в «Зимней классике» против «Миннесоты» (6:4).

Второй звездой дня стал вратарь «Нэшвилла» Юусе Сарос, отразивший 37 из 38 бросков по своим воротам в игре с «Чикаго» (6:1).

Третья звезда дня — нападающий «Флориды» Джонатан Юбердо, сделавший 3 результативных передачи в матче против «Монреаля» (5:2).