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Пекка Ринне: «Для «Нэшвилла» сейчас каждая игра как плей-офф»

11:56
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Вратарь «Нэшвилла» Пекка Ринне подчеркнул, что сейчас для его команды важна каждая игра. Ранее клуб уступил «Вегасу» (0:3) в регулярном чемпионате НХЛ. Вратарь отразил 36 бросков.

— Для нас сейчас каждая игра как плей-офф, — цитирует Ринне официальный сайт НХЛ. — Мы сражаемся за наши жизни и должны это понимать. Легко не будет, но эти матчи очень важны. Мы играем как команда, и все это должны четко осознавать.

Дополнительная информация

https://www.nhl.com/ru/news/roundup-of-february-1-nhl-action/c-314568786

НХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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