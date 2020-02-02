Пекка Ринне: «Для «Нэшвилла» сейчас каждая игра как плей-офф»

Вратарь «Нэшвилла» Пекка Ринне подчеркнул, что сейчас для его команды важна каждая игра. Ранее клуб уступил «Вегасу» (0:3) в регулярном чемпионате НХЛ. Вратарь отразил 36 бросков.

— Для нас сейчас каждая игра как плей-офф, — цитирует Ринне официальный сайт НХЛ. — Мы сражаемся за наши жизни и должны это понимать. Легко не будет, но эти матчи очень важны. Мы играем как команда, и все это должны четко осознавать.