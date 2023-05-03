Павелски повторил рекорд Гурьянова по голам за «Даллас» в одном матче плей-офф

Нападающий «Далласа» Джо Павелски оформил покер в первом матче второго раунда плей-офф НХЛ против «Сиэтла» (4:5 ОТ, 0-1).

Как сообщает сайт НХЛ, Павелски повторил рекорд клуба по количеству голов в одной игре плей-офф, который установил россиянин Денис Гурьянов. Он забил четыре гола в шестом матче первого раунда против «Калгари» (7:3) в 2020 году.

Второй матч в серии состоится 5 мая. Начало встречи — в 4.30 по московскому времени.