Павелски повторил рекорд Гурьянова по голам за «Даллас» в одном матче плей-офф
Нападающий «Далласа» Джо Павелски оформил покер в первом матче второго раунда плей-офф НХЛ против «Сиэтла» (4:5 ОТ, 0-1).
Как сообщает сайт НХЛ, Павелски повторил рекорд клуба по количеству голов в одной игре плей-офф, который установил россиянин Денис Гурьянов. Он забил четыре гола в шестом матче первого раунда против «Калгари» (7:3) в 2020 году.
Второй матч в серии состоится 5 мая. Начало встречи — в 4.30 по московскому времени.
Положение команд
Футбол
Хоккей
Регулярный чемпионат
Плей-офф
|Второй раунд
|Счет в серии
|
Вегас - Эдмонтон
Вегас - Эдмонтон
0 - 0
|0 - 0
|
Каролина - Нью-Джерси
Каролина - Нью-Джерси
0 - 0
|0 - 0
|
Даллас - Сиэтл
Даллас - Сиэтл
0 - 1
|0 - 1
|
Торонто - Флорида
Торонто - Флорида
0 - 1
|0 - 1
|Первый раунд
|
Торонто - Тампа-Бэй
|4 - 2
|
Вегас - Виннипег
|4 - 1
|
Колорадо - Сиэтл
|3 - 4
|
Нью-Джерси - Рейнджерс
|4 - 3
|
Эдмонтон - Лос-Анджелес
|4 - 2
|
Бостон - Флорида
|3 - 4
|
Даллас - Миннесота
|4 - 2
|
Каролина - Айлендерс
|4 - 2
Результаты / календарь
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|3.05
|02:00
|
Торонто – Флорида
|2 : 4
|3.05
|04:30
|
Даллас – Сиэтл
|4 : 5 ОТ
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