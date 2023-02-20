Пастрняк стал пятым игроком в истории «Бостона», который забивал 40 голов минимум два сезона подряд

Нападающий «Бостона» Давид Пастрняк отметился голом в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Оттавы».

Он стал вторым игроком в нынешнем сезоне, который достиг отметки в 40 голов за сезон. Больше на счету только форварда «Эдмонтона» Коннора Макдэвида.

Пастрняк стал пятым игроком в истории «Бостона», который забивал 40 голов минимум два сезона подряд.

Ранее подобный результат покорился Барри Педерсону и Кэму Нили. Пять сезонов подряд с 40+ голами выдал Рик Миддлтон. А рекордсменом в истории «Брюинз» является легендарный Фил Эспозито, который забивал не менее 40 голов семь сезонов подряд.