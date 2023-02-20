Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 23:33

Пастрняк стал пятым игроком в истории «Бостона», который забивал 40 голов минимум два сезона подряд

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Нападающий «Бостона» Давид Пастрняк отметился голом в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Оттавы».

Он стал вторым игроком в нынешнем сезоне, который достиг отметки в 40 голов за сезон. Больше на счету только форварда «Эдмонтона» Коннора Макдэвида.

Пастрняк стал пятым игроком в истории «Бостона», который забивал 40 голов минимум два сезона подряд.

Ранее подобный результат покорился Барри Педерсону и Кэму Нили. Пять сезонов подряд с 40+ голами выдал Рик Миддлтон. А рекордсменом в истории «Брюинз» является легендарный Фил Эспозито, который забивал не менее 40 голов семь сезонов подряд.

Давид Пастрняк
ХК Бостон Брюинз
ХК Оттава Сенаторз
Фил Эспозито
0
Читайте также
Скандальные заявления Плющенко многие поняли. Но не все поддержали
Роман Костомаров может стать символом русского фигурного катания
Украинский пленный рассказал о службе британских и канадских офицеров в ВСУ
Медведев прокомментировал визит Байдена в Киев
Выступление Путина 21 февраля: во сколько будет послание Федеральному собранию
Российская авиация сбила украинский Су-27 в Харьковской области
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Овечкин может вернуться в состав «Вашингтона» в игре с «Анахаймом» 24 февраля
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 55 37 18 82
2 Нью-Джерси 56 37 19 79
3 Рейнджерс 56 33 23 75
4 Питтсбург 55 27 28 63
5 Айлендерс 59 28 31 63
6 Вашингтон 58 28 30 62
7 Филадельфия 57 22 35 54
8 Коламбус 57 18 39 41
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 55 42 13 89
2 Торонто 57 34 23 76
3 Тампа-Бэй 55 35 20 73
4 Флорида 59 28 31 62
5 Баффало 54 28 26 60
6 Детройт 55 26 29 60
7 Оттава 55 27 28 58
8 Монреаль 56 23 33 50
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 57 30 27 72
2 Виннипег 56 34 22 69
3 Колорадо 55 31 24 67
4 Миннесота 56 30 26 65
5 Нэшвилл 54 26 28 58
6 Сент-Луис 56 26 30 55
7 Аризона 57 20 37 49
8 Чикаго 55 18 37 41
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 56 34 22 72
2 Лос-Анджелес 57 32 25 71
3 Сиэтл 56 32 24 70
4 Эдмонтон 57 30 27 68
5 Калгари 56 26 30 63
6 Ванкувер 56 22 34 48
7 Сан-Хосе 57 17 40 45
8 Анахайм 56 17 39 40
Результаты / календарь
9.02
10.02
11.02
12.02
14.02
15.02
16.02
17.02
18.02
19.02
20.02
21.02
22.02
23.02
24.02
25.02
20.02 02:00
Чикаго – Торонто
 5 : 3
20.02 03:00
Нью-Джерси – Виннипег
 4 : 2
20.02 04:30
Аризона – Коламбус
 3 : 2 ОТ
20.02 21:00
Бостон – Оттава
 - : -
20.02 21:00
Флорида – Анахайм
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 57 102
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 55 82
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 55 79
И Г
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 57 42
Давид Пастрняк

Давид Пастрняк

Бостон

 55 39
Микко Рантанен

Микко Рантанен

Колорадо

 55 36
И КН
Линус Ульмарк

Линус Ульмарк

Бостон

 35 1.90
Филип Густавссон

Филип Густавссон

Миннесота

 25 2.15
Джейк Эттингер

Джейк Эттингер

Даллас

 42 2.20
Новости
RSS RSS
Все новости