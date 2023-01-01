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Сегодня, 17:36

Пастрняк подпишет новый контракт с «Бостоном» на 8 лет и 88 миллионов долларов

Иван Шитик
Корреспондент
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Нападающий «Бостона» Давид Пастрняк близок к заключению нового контракта с клубом, сообщает журналист Рич Киф.

26-летний хоккеист заключит новое соглашение на 8 лет и на общую сумму в 88 миллионов долларов. Таким образом, кэпхит нового контракта вингера составит 11 миллионов.

Чешский нападающий был выбран «Бриюнз» на драфте 2014 года под общим 25-м номером.

В нынешнем сезоне на счету Пастрняка 25 голов и 25 голевых передач в 36 матчах регулярного чемпионата НХЛ.

Давид Пастрняк
ХК Бостон Брюинз
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