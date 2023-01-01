Пастрняк подпишет новый контракт с «Бостоном» на 8 лет и 88 миллионов долларов
Нападающий «Бостона» Давид Пастрняк близок к заключению нового контракта с клубом, сообщает журналист Рич Киф.
26-летний хоккеист заключит новое соглашение на 8 лет и на общую сумму в 88 миллионов долларов. Таким образом, кэпхит нового контракта вингера составит 11 миллионов.
Чешский нападающий был выбран «Бриюнз» на драфте 2014 года под общим 25-м номером.
В нынешнем сезоне на счету Пастрняка 25 голов и 25 голевых передач в 36 матчах регулярного чемпионата НХЛ.
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1.01
2.01
3.01
4.01
5.01
6.01
|1.01
|00:00
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Вашингтон – Монреаль
|9 : 2
|1.01
|00:00
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Лос-Анджелес – Филадельфия
|2 : 4
|1.01
|01:00
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Тампа-Бэй – Аризона
|5 : 3
|1.01
|02:00
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Сент-Луис – Миннесота
|2 : 5
|1.01
|03:00
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Детройт – Оттава
|4 : 2
|1.01
|03:00
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Колорадо – Торонто
|2 : 6
|1.01
|04:00
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Даллас – Сан-Хосе
|5 : 2
|1.01
|06:00
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Калгари – Ванкувер
|3 : 2
|1.01
|06:00
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Эдмонтон – Виннипег
|1 : 2
|1.01
|23:00
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Нью-Джерси – Каролина
|- : -
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