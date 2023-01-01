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Сегодня, 18:11

Каменский полагает, что Овечкин способен забросить 50 шайб в нынешнем сезоне НХЛ

Иван Шитик
Корреспондент
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Обладатель Кубка Стэнли, олимпийский чемпион Валерий Каменский оценил шансы нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина достичь отметки в 50 голов за сезон в нынешнем регулярном чемпионате НХЛ.

37-летний Овечкин забросил три шайбы в матче с «Монреалем» (9:2) и оформил свой 30-й хет-трик в карьере. Всего в нынешнем сезоне россиянин забросил 26 шайб.

«Александр сделал всем подарок на Новый год, мы, его болельщики, его поздравляем. Если он будет так забивать, то очень быстро догонит Уэйна Гретцки. Может ли он забросить 50 шайб за сезон? В этом сезоне для Саши все реально», — сказал Каменский ТАСС.

Овечкин занимает второе место по количеству шайб в регулярных чемпионатах НХЛ (806). Рекорд принадлежит канадцу Уэйну Гретцки (894).

Источник: https://tass.ru/sport/16731581
Александр Овечкин
ХК Вашингтон Кэпиталз
Валерий Каменский
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