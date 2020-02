Панарин забил 28-й гол в сезоне. Видео

«Рейнджерс» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ победили «Лос-Анджелес» — 4:1. Нападающий хозяев Артемий Панарин забил гол. Он отличился впервые за пять встреч. Всего на счету россиянина 73 (28+45) очков в 53 играх. Он занимает пятое место в бомбардирской гонке.

