Панарин реализовал большинство в матче с «Вашингтоном»

«Рейнджерс» вышли вперед в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Вашингтона». Счет стал 2:1 в середине второго периода.

На 33-й минуте российский нападающий Артемий Панарин реализовал большинство. Для него это 19-й гол в этом сезоне.

Ранее в этой встрече он отметился голевой передачей, которых теперь у него 27 в сезоне.