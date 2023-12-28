Кучеров забросил 24-ю шайбу за сезон в НХЛ

«Тампа» отыграла одну шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Флориды». В начале третьего периода счет стал 1:2.

Шайбу забросил российский нападающий Никита Кучеров. Для него это 24-я заброшенная шайба в текущем сезоне.

Кучеров лидирует в списке лучших бомбардиров сезона — 58 (24+34 ) очков.