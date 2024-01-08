Панарин показал фото со Знарком в майке со своим лицом

Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин показал фото с Олегом Знарком. Тренер на снимке стоит в майке с лицом хоккеиста.

На данный момент на счету Панарина 55 (25+30) очков в 38 матчах сезона НХЛ. «Рейнджерс» с 54 очками занимают первое место в Восточной конференции.

Панарин женат на дочери Знарка Алисе. Недавно хоккеист объявил, что ждет с супругой второго ребенка, из-за этого пропустит Матч звезд НХЛ в начале февраля.