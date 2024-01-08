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Сегодня, 11:57

Панарин показал фото со Знарком в майке со своим лицом

Виктория Кравченко
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Артемий Панарин и Олег Знарок.
Фото Соцсети

Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин показал фото с Олегом Знарком. Тренер на снимке стоит в майке с лицом хоккеиста.

На данный момент на счету Панарина 55 (25+30) очков в 38 матчах сезона НХЛ. «Рейнджерс» с 54 очками занимают первое место в Восточной конференции.

Панарин женат на дочери Знарка Алисе. Недавно хоккеист объявил, что ждет с супругой второго ребенка, из-за этого пропустит Матч звезд НХЛ в начале февраля.

Артемий Панарин
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
Олег Знарок
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«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 38 26 12 54
2 Каролина 40 22 18 49
3 Айлендерс 39 18 21 46
4 Филадельфия 39 20 19 46
5 Нью-Джерси 38 21 17 44
6 Вашингтон 38 19 19 44
7 Питтсбург 38 19 19 42
8 Коламбус 41 13 28 35
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 38 24 14 54
2 Флорида 39 25 14 52
3 Торонто 37 20 17 47
4 Детройт 40 20 20 44
5 Тампа-Бэй 41 19 22 43
6 Монреаль 39 17 22 39
7 Баффало 40 17 23 38
8 Оттава 35 14 21 28
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 39 26 13 56
2 Колорадо 40 25 15 53
3 Даллас 38 22 16 49
4 Нэшвилл 40 22 18 45
5 Сент-Луис 38 20 18 41
6 Аризона 38 19 19 40
7 Миннесота 38 17 21 38
8 Чикаго 40 12 28 26
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Ванкувер 39 25 14 53
2 Вегас 40 23 17 51
3 Лос-Анджелес 36 20 16 46
4 Эдмонтон 36 20 16 41
5 Сиэтл 39 16 23 41
6 Калгари 40 17 23 39
7 Анахайм 39 13 26 27
8 Сан-Хосе 40 9 31 21
Результаты / календарь
28.12
29.12
30.12
31.12
1.01
3.01
4.01
5.01
6.01
7.01
8.01
9.01
10.01
11.01
12.01
13.01
8.01 03:00
Аризона – Виннипег
 2 : 6
8.01 04:00
Анахайм – Детройт
 2 : 3
Все результаты / календарь
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Вратари (КН)
И О
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 40 67
Нэйтан Маккиннон

Нэйтан Маккиннон

Колорадо

 40 65
Артемий Панарин

Артемий Панарин

Рейнджерс

 38 55
И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 36 30
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 40 28
Сэм Райнхарт

Сэм Райнхарт

Флорида

 39 28
И КН
Крис Дриджер

Крис Дриджер

Сиэтл Кракен

 1 1
Луи Доминге

Луи Доминге

Рейнджерс

 1 1
Ярослав Аскаров

Ярослав Аскаров

Нэшвилл

 2 1.41

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