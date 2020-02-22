Панарин обогнал Валерия Буре и вышел на 24-е место по очкам в НХЛ среди россиян

Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин набрал 2 очка в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Каролины» (5:2). На его счету гол и результативная передача.

В активе Панарина стало 401 (147+254) очко в 381 матче за карьеру в НХЛ. Таким образом, он обогнал Валерия Буре и вышел на 24-е место в списке лучших бомбардиров за историю лиги среди россиян. Рекорд принадлежит капитану «Вашингтона» Александру Овечкину — 1269 очков в 1143 матчах.

Кроме того, Панарин вышел на 6-е место в истории «Рейнджерс» по очкам в дебютном сезоне. На данный момент у него 81 очко (31+50) в 59 играх. Лидером клуба из Нью-Йорка по этому показателю является Марк Мессье, который в дебютном сезоне за «Рейнджерс» набрал 107 очков.