Панарин начнет сборы в первом звене «Рейнджерс» с Бучневичем и Зибанежадом

Главный тренер «Рейнджерс» Дэвид Куинн рассказал, что первое звено в начале тренировочного лагеря составят Артемий Панарин, Павел Бучневич и Мика Зибанежад.

Также в тренировочном лагере «синерубашечников» примут участие Игорь Шестеркин, Александр Георгиев, Владислав Наместников и Виталий Кравцов. Егор Рыков не включен ни в одну из групп из-за травмы голеностопа.

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