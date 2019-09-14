НХЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Авторские рубрики

Горячие темы

Теги

Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

Панарин начнет сборы в первом звене «Рейнджерс» с Бучневичем и Зибанежадом

03:19
Теги:

Главный тренер «Рейнджерс» Дэвид Куинн рассказал, что первое звено в начале тренировочного лагеря составят Артемий Панарин, Павел Бучневич и Мика Зибанежад.

Также в тренировочном лагере «синерубашечников» примут участие Игорь Шестеркин, Александр Георгиев, Владислав Наместников и Виталий Кравцов. Егор Рыков не включен ни в одну из групп из-за травмы голеностопа.

НХЛ: расписание и результаты матчей, новости и обзоры, статистика игроков

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир