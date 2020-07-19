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Панарин — лучший крайний форвард по версии пресс-службы НХЛ, Кучеров — 3-й, Овечкин — 4-й

19:42
Артемий Панарин. Фото USA Today Sports
Артемий Панарин. Фото USA Today Sports
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Эксперты NHL Network составили рейтинг 20 лучших крайних нападающих НХЛ на данный момент.

Первое место в списке занял форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин. Вторым стал Давид Пастрняк из «Бостона», замкнул тройку лидеров Никита Кучеров из «Тампы».

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин занял 4-е место. Из россиян в топ-20 также вошел Владимир Тарасенко из «Сент-Луиса» (19-е место).

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