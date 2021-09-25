Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин рассказал о подготовке к сезону Национальной хоккейной лиги.

— Так получилось, что я поменьше катался на льду этим летом, больше работал на кардио, восстанавливался. За месяц до начала тренировочных лагерей вернулся в Америку, здесь уже много катался. В целом подготовка не менялась. Чувствую себя прекрасно, — цитирует Панарина РИА Новости.

— В НХЛ ожидается полноценный сезон. Матчи будут не только в своем дивизионе, на трибунах в большинстве городов будут зрители. С какими чувствами его ждете?

— Очень соскучился по атмосфере на трибунах. Болельщики всегда были важны для меня, важна их любовь, но никогда не думал, что буду настолько зависим от них. Когда играешь при пустых трибунах — очень тяжело психологически. Понятно, что мы все — профессионалы, должны работать и в таких ситуациях. Но эмоции искать намного сложнее, когда на трибунах никого нет. Другое дело, когда на арене — тысячи болельщиков, каждый из которых привносит свою энергетику. Так что не могу дождаться, когда начнется сезон