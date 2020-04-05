Панарин или Кейн? Анисимов назвал лучшего партнера по команде за карьеру

Форвард «Оттавы» Артем Анисимов ответил на вопросы болельщиков в сториз своего Instagram. Его попросили назвать лучшего партнера по команде за карьеру. Он выбрал Артемия Панарина, с которым действовал в одном звене в «Чикаго».

— Как проходит ваша изоляция?

— Хорошо, сидим дома, играем с детьми в разные игры, собираем Lego, рисуем картинки. С тремя детьми некогда скучать.

— Что лучше — дома с семьей или возобновление сезона?

— Семья любит ходить на хоккей.

— Что больше всего нравится в Оттаве?

— Настоящая зима, много снега. Открытые катки в каждом парке и везде играют в хоккей.

— Ваши дети говорят на русском или на английском?

— Дети говорят на двух языках одинаково хорошо.

— Любимый фильм?

— У меня есть парочка. «Звездные войны» и «Властелин колец». Из «Звездных войн» «Империя наносит ответный удар».

— Любимая команда в НХЛ?

— «Анахайм». Мне нравился логотип.

— Любимый партнер по команде в «Чикаго»?

— Джонатан Тэйвз.