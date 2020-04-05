Панарин или Кейн? Анисимов назвал лучшего партнера по команде за карьеру
Форвард «Оттавы» Артем Анисимов ответил на вопросы болельщиков в сториз своего Instagram. Его попросили назвать лучшего партнера по команде за карьеру. Он выбрал Артемия Панарина, с которым действовал в одном звене в «Чикаго».
— Как проходит ваша изоляция?
— Хорошо, сидим дома, играем с детьми в разные игры, собираем Lego, рисуем картинки. С тремя детьми некогда скучать.
— Что лучше — дома с семьей или возобновление сезона?
— Семья любит ходить на хоккей.
— Что больше всего нравится в Оттаве?
— Настоящая зима, много снега. Открытые катки в каждом парке и везде играют в хоккей.
— Ваши дети говорят на русском или на английском?
— Дети говорят на двух языках одинаково хорошо.
— Любимый фильм?
— У меня есть парочка. «Звездные войны» и «Властелин колец». Из «Звездных войн» «Империя наносит ответный удар».
— Любимая команда в НХЛ?
— «Анахайм». Мне нравился логотип.
— Любимый партнер по команде в «Чикаго»?
— Джонатан Тэйвз.