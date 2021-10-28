Овечкину осталось забросить 3 шайбы до рекорда НХЛ по голам в большинстве
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«Вашингтон» открыл счет в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Детройта». На 17-й минуте первого периода голом в большинстве отметился российский нападающий Александр Овечкин.
Для Овечкина этот гол стал 271-м в большинстве в карьере в НХЛ. Теперь ему осталось 3 шайбы до Дэйва Андейчака, который является рекордсменом лиги по этому показателю.
Кроме того, Овечкину осталось три гола до Бретта Халла и топ-4 снайперов регулярных чемпионатов НХЛ (738 — 741).
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Материалы сюжета: Александр Овечкин: рекорд НХЛ по числу голов Уэйна Гретцки и гонка за лучшими снайперами лиги в истории, новости и статистика
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