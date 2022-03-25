Наместников в первом матче за «Даллас» подрался защитником «Каролины»

«Даллас» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл в серии буллитов «Каролину» со счетом 4:3.

На 24-й минуте встречи защитник «Харрикейнз» Бретт Пеши устроил драку с форвардом «Старз» Владиславом Наместниковым после того, как россиянин нанес ему удар локтем в голову. Для Наместникова это первая игра за «Даллас» после перехода из «Детройта».