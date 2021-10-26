Овечкин обошел Гретцки по матчам в гостях с двумя и более голами

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин, оформивший дубль в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Оттавы» (7:5), установил очередное достижение.

36-летний форвард в 84-й раз за карьеру в НХЛ забросил минимум две шайбы в гостевом матче. Это новый рекорд, который ранее принадлежал знаменитому канадцу Уэйну Гретцки (83 матча). Далее идут Бретт Халл (72 матча), Фил Эспозито (64) и Марио Лемье (63).

Кроме того, прошедшая встреча стала для Овечкина 151-й за карьеру в НХЛ, в которой он оформил минимум дубль. По этому показателю россиянин идет на четвертом месте , уступая Гретцки (189), Халлу (158) и Лемье (154).

Овечкин в этом сезоне провел 6 матчей, в которых набрал 12 (7+5) очков.