Овечкин забросил шайбу в матче с «Оттавой» сломанной клюшкой

Нападающий «Вашингтона» заявил, что забросил свою первую шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Оттавой» (7:5) сломанной клюшкой.

«Да, моя клюшка была. У меня не было возможности ее заменить, так что мне просто повезло», — приводит слова Овечкина журналистка Саманта Пелл в Twitter.

В прошедшей встрече Овечкин оформил дубль. Таким образом, на счету 36-летнего нападающего стало 737 заброшенных шайб. Рекорд принадлежит Уэйну Гретцки (894).