Овечкину осталось четыре шайбы до Халла и четвертого места по голам в истории НХЛ

Нападающий и капитан «Вашингтона» Александр Овечкин оформил дубль в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Оттавы» (7:5).

36-летний россиянин забросил свои 736-ю и 737-ю шайбы в регулярных чемпионатах. Таким образом, ему осталось четыре шайбы до Бретта Халла (741 шайба), занимающего 4-е место в списке лучших снайперов в истории НХЛ.

Возглавляет список Уэйн Гретцки (894 шайбы). На 2-й позиции располагается Горди Хоу (801), на 3-й строчке — Яромир Ягр (766).

В нынешнем сезоне Овечкин набрал 12 очков в 6 встречах.