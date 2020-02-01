Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин был признан первой звездой регулярного чемпионата НХЛ по итогам января, сообщает официальный сайт лиги. За месяц нападающий забросил 13 шайб и набрал 15 очков. Российский форвард довел счет голов в регулярном чемпионате НХЛ до 695 и, обогнав Марка Мессье, поднялся на восьмое место в истории лиги. Также он выдал серию из пяти матчей подряд, в которых забивал голы. Овечкин сравнялся с Давидом Пастрняком из «Бостона» в списке лучших снайперов нынешнего сезона — у них по 37 голов.

Второй звездой стал нападающий «Эдмонтона» Леон Драйзайтль. В январе немец набрал 17 (6+11) очков и вышел в лидеры гонки бомбардиров.

Третьей звездой назван голкипер «Тампы» Андрей Василевский. За месяц россиянин одержал больше всех побед (9), показал лучший результат по проценту отраженных бросков (94,8) и среднему количеству шайб пропущенных за матч (1,58).