16:36 | Хоккей — НХЛ

Овечкин отдыхает с кальяном. Его жена показала это в сториз

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Анастасия Шубская, супруга нападающего "Вашингтона" и сборной России по хоккею Александра Овечкина, в своем Инстаграме опубликовала видео, на котором ее муж запечатлен с кальяном во время отдыха. В компании с ними замечены баскетболист "Локомотива" Виталий Фридзон, а также экс-игрок НБА, президент Федерации баскетбола России Андрей КириленкоВидеофрагмент с кальяном можно увидеть на отметке 1.49.

В минувшем сезоне Овечкин провел 101 матч во всех турнирах, набрав 106 (59+47) очков.

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