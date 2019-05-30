Овечкин отдыхает с кальяном. Его жена показала это в сториз

Анастасия Шубская, супруга нападающего "Вашингтона" и сборной России по хоккею Александра Овечкина, в своем Инстаграме опубликовала видео, на котором ее муж запечатлен с кальяном во время отдыха. В компании с ними замечены баскетболист "Локомотива" Виталий Фридзон, а также экс-игрок НБА, президент Федерации баскетбола России Андрей Кириленко. Видеофрагмент с кальяном можно увидеть на отметке 1.49.

В минувшем сезоне Овечкин провел 101 матч во всех турнирах, набрав 106 (59+47) очков.

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