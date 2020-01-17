Овечкин осталось забить всего 17 голов в большинстве. И тогда он станет рекордсменом НХЛ
Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин в 11-й раз в сезоне реализовал большинство и продолжил погоню за рекордом лиги в этой номинации. Чаще него соперников за удаление наказывали только Бретт Халл и Дэйв Андрейчак, чьи результаты при сохранении нынешней динамики могут покориться российскому форварду в ближайшие полтора сезона. Кстати, в текущем чемпионате только Давид Пастрняк (16) и Джеймс Нил (12) забивали в неравных составах чаще Овечкина.
Лидеры НХЛ по голам в большинстве
|
Игрок
|
Матчи
|
Голы
|
Голы в большинстве
|
Дэйв Андрейчак
|
1639
|
640
|
274
|
Бретт Халл
|
1269
|
741
|
265
|
Александр Овечкин
|
1132
|
689
|
258
|
Теему Селянне
|
1451
|
684
|
255
|
Люк Робитайл
|
1431
|
668
|
247
|
Фил Эспозито
|
1282
|
717
|
246
|
Брэндан Шэнахэн
|
1524
|
656
|
237
|
Марио Лемье
|
915
|
690
|
236
|
Марсель Дионн
|
1348
|
731
|
234
|
Дино Сисарелли
|
1232
|
608
|
232