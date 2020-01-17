Овечкин осталось забить всего 17 голов в большинстве. И тогда он станет рекордсменом НХЛ

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин в 11-й раз в сезоне реализовал большинство и продолжил погоню за рекордом лиги в этой номинации. Чаще него соперников за удаление наказывали только Бретт Халл и Дэйв Андрейчак, чьи результаты при сохранении нынешней динамики могут покориться российскому форварду в ближайшие полтора сезона. Кстати, в текущем чемпионате только Давид Пастрняк (16) и Джеймс Нил (12) забивали в неравных составах чаще Овечкина.

Лидеры НХЛ по голам в большинстве