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Овечкин осталось забить всего 17 голов в большинстве. И тогда он станет рекордсменом НХЛ

17:00
Александр Овечкин. Фото USA Today Sports
Александр Овечкин. Фото USA Today Sports
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Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин в 11-й раз в сезоне реализовал большинство и продолжил погоню за рекордом лиги в этой номинации. Чаще него соперников за удаление наказывали только Бретт Халл и Дэйв Андрейчак, чьи результаты при сохранении нынешней динамики могут покориться российскому форварду в ближайшие полтора сезона. Кстати, в текущем чемпионате только Давид Пастрняк (16) и Джеймс Нил (12) забивали в неравных составах чаще Овечкина.

Лидеры НХЛ по голам в большинстве

Игрок

Матчи

Голы

Голы в большинстве

Дэйв Андрейчак

1639

640

274

Бретт Халл

1269

741

265

Александр Овечкин

1132

689

258

Теему Селянне

1451

684

255

Люк Робитайл

1431

668

247

Фил Эспозито

1282

717

246

Брэндан Шэнахэн

1524

656

237

Марио Лемье

915

690

236

Марсель Дионн

1348

731

234

Дино Сисарелли

1232

608

232

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