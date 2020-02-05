Овечкин оформил 27-й хет-трик в карьере и обошел Ришара, выйдя на восьмое место в истории НХЛ

Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин забросил три шайбы в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Лос-Анджелеса» (4:2).

Россиянин оформил свой 27-й хет-трик в карьере и обошел Мориса Ришара, выйдя на восьмое место в истории НХЛ по этому показателю. Это четвертый «трюк со шляпой» Ови в этом сезоне — такое ему удалось впервые в карьере. При этом три хет-трика пришлись на последние шесть матчей.

В текущем сезоне на счету Овечкина 57 (40+17) очков в 52 матчах НХЛ.