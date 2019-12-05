Овечкин объяснил, зачем использовал паяльник во время матча
09:32
Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин после матча регулярного чемпионата НХЛ с «Лос-Анджелесом» (3:1) объяснил, зачем использовал паяльник во время встречи.
По словам россиянина, он хотел удалить наклейку со шлема, клоторая сводила его с ума.
— Использовал паяльник, чтобы удалить наклейку со шлема. Она сводила меня с ума, никак не мог ее снять. Дубль Карлсона? Даже не знаю, что сказать, он сейчас в огне. Вы сами видели, какие два великолепных гола он забил. Он хорош, — приводит слова Овечкина журналист Тарик Эль-Башир.
stay hot babes ? pic.twitter.com/JBJZ7c2jrG— Washington ?? Capitals (@Capitals) December 5, 2019
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