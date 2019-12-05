НХЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
-
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

Овечкин объяснил, зачем использовал паяльник во время матча

09:32
Теги:

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин после матча регулярного чемпионата НХЛ с «Лос-Анджелесом» (3:1) объяснил, зачем использовал паяльник во время встречи.

По словам россиянина, он хотел удалить наклейку со шлема, клоторая сводила его с ума.

— Использовал паяльник, чтобы удалить наклейку со шлема. Она сводила меня с ума, никак не мог ее снять. Дубль Карлсона? Даже не знаю, что сказать, он сейчас в огне. Вы сами видели, какие два великолепных гола он забил. Он хорош, — приводит слова Овечкина журналист Тарик Эль-Башир.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир