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Сегодня, 06:29

Овечкин обошел Хоу и вышел на чистое второе место в НХЛ по победным голам

Анна Горшкова
Корреспондент
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Гол российского нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина принес команде победу над «Нью-Джерси» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:3.

Как сообщает пресс-служба НХЛ, для 37-летнего россиянина этот победный гол стал 122-м в лиге. По этому показателю он вышел на чистое второе место, обойдя Горди Хоу (121).

Рекордсменом является чешский хоккеист Яромир Ягр, у которого на счету 135 победных голов в НХЛ.

«Вашингтон» с 8 очками занимает девятое место в Восточной конференции, «Нью-Джерси» с 6 очками — на 14-й строчке.

Источник: https://twitter.com/PR_NHL/status/1584732972527325186?s=20&t=CEnhggbpQytrDmTKVO-NEQ
Александр Овечкин
Яромир Ягр
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Нью-Джерси Дэвилз
Горди Хоу
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Столичный дивизион И В П О
1 Питтсбург 6 4 2 9
2 Филадельфия 6 4 2 8
3 Вашингтон 7 4 3 8
4 Каролина 5 3 2 7
5 Рейнджерс 6 3 3 7
6 Нью-Джерси 6 3 3 6
7 Коламбус 7 3 4 6
8 Айлендерс 6 2 4 4
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 6 5 1 10
2 Флорида 6 4 2 9
3 Баффало 5 4 1 8
4 Детройт 5 3 2 8
5 Торонто 6 4 2 8
6 Оттава 6 4 2 8
7 Тампа-Бэй 6 3 3 6
8 Монреаль 6 3 3 6
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 6 4 2 9
2 Колорадо 6 3 3 7
3 Сент-Луис 4 3 1 6
4 Чикаго 5 3 2 6
5 Виннипег 6 3 3 6
6 Нэшвилл 7 2 5 5
7 Миннесота 5 1 4 3
8 Аризона 5 1 4 2
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Калгари 5 4 1 8
2 Вегас 6 4 2 8
3 Эдмонтон 6 3 3 6
4 Сиэтл 7 2 5 6
5 Лос-Анджелес 7 3 4 6
6 Сан-Хосе 8 2 6 4
7 Анахайм 6 1 5 3
8 Ванкувер 6 0 6 2
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30.10
25.10 02:00
Нью-Джерси – Вашингтон
 3 : 6
25.10 02:00
Оттава – Даллас
 4 : 2
25.10 03:00
Виннипег – Сент-Луис
 4 : 0
25.10 03:00
Эдмонтон – Питтсбург
 6 : 3
25.10 05:00
Вегас – Торонто
 - : -
25.10 05:30
Ванкувер – Каролина
 - : -
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Вратари (КН)
И О
Артемий Панарин

Артемий Панарин

Рейнджерс

 6 12
Валерий Ничушкин

Валерий Ничушкин

Колорадо

 6 11
Сидни Кросби

Сидни Кросби

Питтсбург

 6 11
И Г
Стивен Стэмкос

Стивен Стэмкос

Тампа-Бэй

 6 7
Валерий Ничушкин

Валерий Ничушкин

Колорадо

 6 6
Алекс Так

Алекс Так

Баффало

5 6
И КН
Крэйг Андерсон

Крэйг Андерсон

Баффало

2 1.00
Джейк Эттингер

Джейк Эттингер

Даллас

 4 1.25
Джордан Биннингтон

Джордан Биннингтон

Сент-Луис

 3 1.65
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