Овечкин обошел Хоу и вышел на чистое второе место в НХЛ по победным голам

Гол российского нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина принес команде победу над «Нью-Джерси» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:3.

Как сообщает пресс-служба НХЛ, для 37-летнего россиянина этот победный гол стал 122-м в лиге. По этому показателю он вышел на чистое второе место, обойдя Горди Хоу (121).

Рекордсменом является чешский хоккеист Яромир Ягр, у которого на счету 135 победных голов в НХЛ.

«Вашингтон» с 8 очками занимает девятое место в Восточной конференции, «Нью-Джерси» с 6 очками — на 14-й строчке.