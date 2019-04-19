Овечкин обогнал Зеттерберга и Гецлафа по очкам в Кубке Стэнли

Форвард "Вашингтона" Александр Овечкин, забросивший шайбу в ворота "Каролины" в четвертом матче первого раунда плей-офф НХЛ, вышел на 55-е место по очкам в истории Кубка Стэнли. Еа его счету 121 балл.

Он превзошел результат завершившего карьеру Хенрика Зеттерберга и форварда "Анахайма" Райана Гецлафа. Овечкин делит 55-е место с Крисом Пронгером.

Кроме того, это его 63-я шайба за карьеру в плей-офф. По этому показателю он вышел на 26-е место в истории лиги, догнав Евгения Малкина из "Питтсбурга"​.