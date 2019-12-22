Овечкин не уверен, что примет участие на Матче всех звезд НХЛ-2020

Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин поделился впечатлениями от выбора на Матч всех звезд-2020. Он станет капитаном Столичного дивизиона.

— Всегда здорово стать капитаном команды на Матче звезд, — приводятся слова Овечкина в Twitter журналиста Тома Гулитти. — Спасибо болельщикам, которые сделали выбор в мою пользу. Это огромная честь для меня, команды и клуба.

Буду ли я играть? Посмотрим. В сезоне много матчей. Сделаю все возможное, чтобы быть здоровым к плей-офф, потому что я должен быть готовым для самых важных игр в будущем.

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