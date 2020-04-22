Овечкин не мог понять, почему «Вашингтону» не удавалось выиграть Кубок Стэнли

Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин рассказал, как он реагировал на неудачи клуба в попытках завоевать Кубок Стэнли.

«Когда я не мог выиграть Кубок, давление было огромное. Мы никак не могли пройти второй раунд. Я задавился вопросом — что же не так? Может быть, нужно было поменять команду, или дело было в партнерах. НХЛ — это колоссальный бизнес, который может остановить только коронавирус. Команда строится не один год, а несколько лет. Когда мы первый раз попали в плей-офф (это был мой третий год), мы праздновали так, как будто выиграли Кубок Стэнли.

Но развиваться нужно было дальше. А мы не понимали в чем дело. Когда проиграли «Питтсбургу» в 2017 году, ушли многие ведущие игроки. В тот момент мы сплотились, и удача повернулась к нам. Мы реально показывали чемпионскую игру в том сезоне — играли, как роботы. Это принесло результат, — сказал Овечкин в прямом эфире Instagram с генеральным менеджером сборной России по баскетболу Светланой Абросимовой.

34-летний россиянин выступает за «Вашингтон» с 2005 года. В 2018 году он выиграл с командой Кубок Стэнли.