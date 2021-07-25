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Овечкин может подписать с «Вашингтоном» контракт на 4 года с зарплатой около 10 миллионов долларов за сезон

22:09
Александр Овечкин. Фото ХК «Вашингтон».
Александр Овечкин. Фото ХК «Вашингтон».
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Нападающий Александр Овечкин близок к подписанию нового контракта с «Вашингтоном». Ожидается, что россиянин подпишет с «Кэпиталс» соглашение на четыре года.

Среднегодовая зарплата Овечкина составит около 10 миллионов долларов в год, утверждает The Fourth Period.

Овечкин провел в «Вашингтоне» всю заокеанскую часть карьеры и завоевал Кубок Стэнли. Российский нападающий девять раз выигрывал «Морис Ришар Трофи» — приз лучшему снайперу регулярного чемпионата.

На данный момент Овечкин провел в НХЛ 1197 матчей и набрал 1320 (730+590) очков.

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Иван Шитик все материалы автора

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