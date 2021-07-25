Зибанежад хочет получать по новому контракту 10 миллионов долларов в год
21:08
Нападающий «Рейнджерс» Мика Зибанежад обозначил свои требования по новому контракту. 28-летний швед хочет получить 10 миллионов долларов в год, сообщает Lohud.
Нынешний контракт форварда рассчитан еще на один сезон. По нему он получает 5,35 миллиона.
«Оттава» выбрала Зибанежада на драфте-2011 под общим 6-м номером. Всего он провел в лиге 604 матча и набрал 434 (200+234) очка.
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