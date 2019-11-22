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Овечкин доставил пиццу собственного производства по адресам

08:34
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Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин принял участие в благотворительной акции. На один день хоккеист стал изготовителем пиццы, а затем доставил заказы по адресам. С каждой проданной пиццы компания пожертвует 1 доллар в благотворительный фонд Make-A-Wish Mid-Atlantic для помощи тяжелобольным детям.

В этом сезоне Овечкин провел 24 матча, в которых набрал 25 (15+10) очков.

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