Овечкин доставил пиццу собственного производства по адресам

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин принял участие в благотворительной акции. На один день хоккеист стал изготовителем пиццы, а затем доставил заказы по адресам. С каждой проданной пиццы компания пожертвует 1 доллар в благотворительный фонд Make-A-Wish Mid-Atlantic для помощи тяжелобольным детям.

В этом сезоне Овечкин провел 24 матча, в которых набрал 25 (15+10) очков.