Овечкин доставил пиццу собственного производства по адресам
08:34
Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин принял участие в благотворительной акции. На один день хоккеист стал изготовителем пиццы, а затем доставил заказы по адресам. С каждой проданной пиццы компания пожертвует 1 доллар в благотворительный фонд Make-A-Wish Mid-Atlantic для помощи тяжелобольным детям.
В этом сезоне Овечкин провел 24 матча, в которых набрал 25 (15+10) очков.
.@ovi8 is making pizzas!! Keep it going for @WishMidAtlantic, we're donating $ 1 of every order today!#PizzasHere?! pic.twitter.com/kpPOnSzyUt— Papa John's of DC (@PapaJohns_DMV) November 21, 2019
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