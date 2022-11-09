«Оттава» выставила российского защитника Зайцева на драфт отказов
«Оттава» выставила российского защитника Никиту Зайцева на драфт отказов, сообщается в официальном Twitter-аккаунте портала CapFriendly.
В течение 24 часов клубы НХЛ могут забрать игрока в свою структуру. Если ни один клуб не проявит интерес к 31-летнему защитнику, он продолжит карьеру в АХЛ, выступая за фарм-клуб «Оттавы» — «Белвилл Сенаторз».
В июле 2019 года «Торонто» обменял Зайцева в «Оттаву». Его контракт с годовой зарплатой в 4,5 млн долларов рассчитан до конца сезона-2023/24.
В текущем сезоне НХЛ Зайцев провел 7 матчей в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 1 очко (0+1) при показателе полезности «-3».
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Нью-Джерси
|13
|10
|3
|20
|2
|Айлендерс
|14
|9
|5
|18
|3
|Каролина
|12
|8
|4
|17
|4
|Филадельфия
|12
|7
|5
|16
|5
|Рейнджерс
|14
|6
|8
|15
|6
|Вашингтон
|14
|6
|8
|14
|7
|Питтсбург
|12
|4
|8
|10
|8
|Коламбус
|12
|3
|9
|6
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|13
|11
|2
|22
|2
|Детройт
|13
|7
|6
|17
|3
|Торонто
|14
|7
|7
|17
|4
|Тампа-Бэй
|13
|7
|6
|15
|5
|Флорида
|13
|7
|6
|15
|6
|Баффало
|13
|7
|6
|14
|7
|Монреаль
|13
|6
|7
|13
|8
|Оттава
|12
|4
|8
|8
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|12
|8
|4
|17
|2
|Даллас
|13
|8
|5
|17
|3
|Колорадо
|11
|6
|5
|13
|4
|Чикаго
|12
|5
|7
|12
|5
|Аризона
|12
|5
|7
|11
|6
|Миннесота
|12
|5
|7
|11
|7
|Нэшвилл
|13
|5
|8
|11
|8
|Сент-Луис
|11
|3
|8
|6
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|14
|12
|2
|24
|2
|Сиэтл
|14
|8
|6
|18
|3
|Лос-Анджелес
|15
|8
|7
|17
|4
|Эдмонтон
|14
|8
|6
|16
|5
|Калгари
|12
|5
|7
|12
|6
|Ванкувер
|13
|4
|9
|11
|7
|Анахайм
|13
|4
|9
|9
|8
|Сан-Хосе
|14
|3
|11
|9
|10.11
|03:00
|
Флорида – Каролина
|- : -
|10.11
|03:30
|
Вашингтон – Питтсбург
|- : -
|10.11
|03:30
|
Монреаль – Ванкувер
|- : -
|10.11
|06:00
|
Анахайм – Миннесота
|- : -
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|14
|29
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|14
|26
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|13
|20
|И
|Г
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|14
|14
|
|
Бо Хорват
Ванкувер
|13
|11
|
|
Габриэль Виларди
Лос-Анджелес
|15
|10
|И
|КН
|
|
Джейк Эттингер
Даллас
|7
|1.40
|
|
Кевин Ланкинен
Нэшвилл
|4
|1.64
|
|
Вилле Хуссо
Детройт
|8
|1.88